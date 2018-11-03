Хоффман — об играх НХЛ в Европе: такие матчи нужны всем, хотя атмосфера другая

Нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман поделился впечатлениями от вынесенных матчей НХЛ в Финляндии.



«Атмосфера здесь была немного другой, чем в Северной Америке, но приезд сюда был отличным опытом. Лично я получил от пребывания в Финляндии большое удовольствие. Надеюсь, болельщики его тоже получили. Город мне понравился. Наш отель был в самом центре, пешком легко было дойти и до разных магазинов, и до кофеен, и до нескольких хороших ресторанов. Мне кажется, такие поездки нужны всем. Для европейских болельщиков это возможность увидеть живьем хоккей НХЛ, до которого им довольно далеко добираться, а для нас — соприкоснуться с чем-то новым и необычным», — цитирует нападающего официальный сайт лиги.

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