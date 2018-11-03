Юбердо: великие хоккеисты вырастают не только в Северной Америке

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо поделился впечатлениями от вынесенных игр в Финляндии. Форвард отметил, что большие хоккейные мастера вырастают не только в Северной Америке. Напомним, в рамках «Глобальной серии» НХЛ «Флорида» провела два матча с «Виннипег Джетс» в Хельсинки.



«В каждой стране людям хочется увидеть собственных игроков. Если речь о Германии, то там ждут Драйзайтля. Если о Финляндии, то здесь ждут Баркова и Лайне, двух больших мастеров. Великие игроки вырастают не только в Северной Америке, они приезжают отовсюду. Именно поэтому так важно развивать игру и вовлекать людей в НХЛ в разных странах», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

НХЛ в Хельсинки – это стоит видеть. Теперь такой матч может пройти в России Даже Беттмэн заинтересовался игрой на 70-тысячнике.