Трочек: Ягра не хватает во «Флориде», с ним всегда было весело

Нападающий «Флориды Пантерз» Винсент Трочек поделился воспоминаниями об игре в одной команде с легендарным Яромиром Ягром.



«Конечно, Ягра немного не хватает во „Флориде“. У него невероятная трудовая этика, он всегда работал больше, чем все остальные. Находясь в таком солидном для игрока возрасте, Ягр старался учиться новому, чтобы соответствовать высоким требованиям НХЛ. Он делал всё, чтобы играть как можно дольше на максимальном уровне.



Я получил от Ягра очень много, ведь он будущий член Зала славы. Ты автоматически учишься, выходя на лёд с таким мастером. В то же время он вёл себя, как 18-летний парень, с ним было всегда очень удобно веселиться и шутить», — приводит слова нападающего Isport.cz.