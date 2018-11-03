Стал известен состав уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо», информирует команда в «Твиттере». В состав попал нападающий Егор Дубровский, нынешний сезон начавший в ХК «Торос». Напомним, воспитанник уфимского хоккея Дубровский не выступал за основную команду «Салавата» с 3 марта 2016 года.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Федотов);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Коледов — Гареев, Дубровский — Хохряков — Бурдасов;
Арзамасцев — Терещенко, Ткачёв — Основин — Кугрышев;
Семёнов — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Гиматов.
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«Салават» — «Торпедо»: в состав уфимцев через 2,5 года вернулся Дубровский