Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леганес» – «Атлетико»
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Салават» — «Торпедо»: в состав уфимцев через 2,5 года вернулся Дубровский

«Салават» — «Торпедо»: в состав уфимцев через 2,5 года вернулся Дубровский
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата с нижегородским «Торпедо», информирует команда в «Твиттере». В состав попал нападающий Егор Дубровский, нынешний сезон начавший в ХК «Торос». Напомним, воспитанник уфимского хоккея Дубровский не выступал за основную команду «Салавата» с 3 марта 2016 года.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Федотов);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Коледов — Гареев, Дубровский — Хохряков — Бурдасов;
Арзамасцев — Терещенко, Ткачёв — Основин — Кугрышев;
Семёнов — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Гиматов.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент