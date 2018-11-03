Стали известны составы «Авангарда» и дальневосточного «Адмирала» на матч в рамках Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 17:00 мск. Напомним, первая встреча команд прошла 1 ноября, «ястребы» выиграли со счётом 4:3.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Мартынов — Чудинов, Тальбо — Деарне — Петров;
Емелин — Покка, Кошелев — Семёнов — Манукян;
Бондарев — Березин, Фисенко — Стась — Галимов.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Козловский — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кубат — Таратунин, Бойко — Полак — Говорка;
Мищенко — Антропов, Феоктистов — Коньков — Бутузов;
Кармашков — Таталин, Глазачев — Мерескин — Воронин.
«Авангард» — «Адмирал»: Зернов сыграет в первом звене с Широковым и Михеевым