«Авангард» — «Адмирал»: Зернов сыграет в первом звене с Широковым и Михеевым

Стали известны составы «Авангарда» и дальневосточного «Адмирала» на матч в рамках Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 17:00 мск. Напомним, первая встреча команд прошла 1 ноября, «ястребы» выиграли со счётом 4:3.



«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Мартынов — Чудинов, Тальбо — Деарне — Петров;

Емелин — Покка, Кошелев — Семёнов — Манукян;

Бондарев — Березин, Фисенко — Стась — Галимов.



«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Козловский — Угольников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Кубат — Таратунин, Бойко — Полак — Говорка;

Мищенко — Антропов, Феоктистов — Коньков — Бутузов;

Кармашков — Таталин, Глазачев — Мерескин — Воронин.