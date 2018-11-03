Стэлок: скауты НХЛ спрашивают вратарей про умение играть головой

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Алекс Стэлок поделился мнением о важности умения вратарей отбивать шайбы головой. Голкипер отметил, что данному навыку сейчас уделяют внимание скауты НХЛ.



«Помню, как много лет назад один из ведущих скаутов клуба спросил, сколько раз мне приходилось отбивать шайбу головой, а я понятия не имел. Тогда он сказал: „Такие вещи стоит знать. Это значит, что ты не сдаешься даже в безнадежной ситуации“. В этом есть определенный смысл. Когда борешься за каждую шайбу, можно оказаться в не самой лучшей позиции и приходится порой парировать броски маской», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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