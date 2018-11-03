Бёзер: Петтерссон — мини-Дацюк, он великолепен

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер оценил игру одноклубника, Элиаса Петтерссона, в матче с «Колорадо Эвеланш» (7:6 ОТ). 19-летний швед набрал 5 (2+3) очков и стал самым молодым хоккеистом в истории клуба, сумевшим добиться такого результата. Кроме того, Петтерссона признали первой звездой дня.



«Петтерсон – особенный парень. До сих пор не могу сдержать улыбку, вспоминая его пас от борта, который привёл к моему второму голу. Никто не думает о таких передачах, кроме него и братьев Сединов. Элиас – мини-Дацюк, он великолепен», — цитирует Бёзера Sportsnet.



В игре «Ванкувер» — «Колорадо» в составе «Кэнакс» Брок Бёзер сделал дубль (всего четыре очка), по голу на счету Маркуса Гранлунда, Луи Эрикссона и забившего в овертайме Деррика Пульо. В составе «Колорадо» дубль сделал Натан Маккиннон, дебютной шайбой в сезоне отметился Никита Задоров, по голу на счету Шелдона Дриса, Иэна Коула и Александра Керфута.

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