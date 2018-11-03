«Слован» — «Локомотив»: в состав гостей вернулся Красковский

«Локомотив» объявил состав на выездной матч Континентальной хоккейной лиги со «Слованом». Игра начнётся в 19:30 мск. В состав «железнодорожников» вернулся нападающий Павел Красковский, пропустивший предыдущий матч, с рижским «Динамо» (2:3).



«Локомотив»:



Салак (Коновалов);

Афанасьев – Накладал, Апальков – Локтионов – Козун;

Черепанов – Рафиков, К. Аверин – Ильенко – Санников;

Кутузов – Кронвалль, Юртайкин – Красковский – Картаев;

Осипов, Каюмов – Иванов – Коваленко, Денисенко.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, а клуб из Братиславы — на 10-м, отставая от зоны плей-офф на одно очко. Команды встречались в сентябре, и тогда победа со счётом 4:1 досталась дружине Дмитрия Квартальнова.