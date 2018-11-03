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«Авангард» во второй раз подряд обыграл «Адмирал» в Балашихе

«Авангард» во второй раз подряд обыграл «Адмирал» в Балашихе
Хоккей / КХЛ

«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:1 в пользу номинальных хозяев.

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«Ястребы» открыли счёт на 3-й минуте, после того как Кирилл Семёнов огорчил Никиту Серебрякова, а чуть позже преимущество омского клуба закрепил Максим Березин. Во втором игровом отрезке третью шайбу в ворота дальневосточной команды отправил Илья Михеев. Гости сумели огорчить Игоря Бобкова на 50-й минуте благодаря голу Константина Глазачева.

«Авангард» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а приморский клуб потерпел четвёртое поражение подряд. Команды встречались в Балашихе 1 ноября, и тогда команда Боба Хартли обыграла соперника со счётом 4:3.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2018, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
3 : 1
2:0, 1:0, 0:1
Адмирал
Владивосток
1:0 – Семёнов – 02:16 (5x5), 2:0 – Березин (Деарне) – 15:51 (5x5), 3:0 – Михеев (Широков, Франсон) – 29:47 (5x5), 3:1 – Глазачев (Воронин) – 49:09 (5x5)
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