«Авангард» во второй раз подряд обыграл «Адмирал» в Балашихе

«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:1 в пользу номинальных хозяев.



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«Ястребы» открыли счёт на 3-й минуте, после того как Кирилл Семёнов огорчил Никиту Серебрякова, а чуть позже преимущество омского клуба закрепил Максим Березин. Во втором игровом отрезке третью шайбу в ворота дальневосточной команды отправил Илья Михеев. Гости сумели огорчить Игоря Бобкова на 50-й минуте благодаря голу Константина Глазачева.



«Авангард» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а приморский клуб потерпел четвёртое поражение подряд. Команды встречались в Балашихе 1 ноября, и тогда команда Боба Хартли обыграла соперника со счётом 4:3.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.