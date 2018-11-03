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«Нефтехимик» обыграл по буллитам «Ак Барс», отыграв дефицит в две шайбы

«Нефтехимик» обыграл по буллитам «Ак Барс», отыграв дефицит в две шайбы
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» принимал «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.

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Гости открыли счёт на 3-й минуте усилиями Альберта Яруллина, а на старте второго периода ещё одну шайбу в ворота хозяев отправил Владимир Ткачёв. Подопечные Андрея Назарова восстановили равновесие до сирены на второй перерыв – сначала Юусо Пуустинен реализовал численный перевес, а затем Павел Здунов отличился в равных составах. Третий период, как и овертайм, не порадовал зрителей заброшенными шайбами, в результате чего победитель «татарстанского дерби» определился в серии буллитов, где удача сопутствовала «волкам».

«Ак Барс» прервал серию из двух побед, а «Нефтехимик» одержал вторую победу в трёх матчах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2018, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 2
0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0
Ак Барс
Казань
0:1 – Яруллин (Бурмистров) – 02:34 (5x5), 0:2 – Ткачёв (Галиев, Зарипов) – 22:31 (5x5), 1:2 – Пуустинен (Руохомаа) – 33:48 (5x4), 2:2 – Здунов (Брынцев, Хайруллин) – 36:40 (5x5), 3:2 – Нестрашил – 65:00 ( ПБ)
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