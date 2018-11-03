«Нефтехимик» обыграл по буллитам «Ак Барс», отыграв дефицит в две шайбы

«Нефтехимик» принимал «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, состоявшаяся в Нижнекамске, завершилась со счётом 3:2 Б в пользу хозяев.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



Гости открыли счёт на 3-й минуте усилиями Альберта Яруллина, а на старте второго периода ещё одну шайбу в ворота хозяев отправил Владимир Ткачёв. Подопечные Андрея Назарова восстановили равновесие до сирены на второй перерыв – сначала Юусо Пуустинен реализовал численный перевес, а затем Павел Здунов отличился в равных составах. Третий период, как и овертайм, не порадовал зрителей заброшенными шайбами, в результате чего победитель «татарстанского дерби» определился в серии буллитов, где удача сопутствовала «волкам».

«Ак Барс» прервал серию из двух побед, а «Нефтехимик» одержал вторую победу в трёх матчах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.