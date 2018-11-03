Скабелка: первый гол дал сопернику глоток свежего воздуха, но «Барыс» выстоял

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу (3:2) в матче с минским «Динамо».



«Предполагали, как будет играть «Динамо», опасались их агрессивного хоккея. Мы неплохо сыграли в первом периоде, были моменты, забили голы. Во втором периоде стали больше удерживать счёт, хотя и не просили ребят об этом. У нас до этого было пять игр через день, играть немного тяжело.



До первого взятия ворот мы неплохо сдерживали соперника, но с этим голом дали глоток свежего воздуха сопернику. Впрочем, «Барыс» выстоял и заработал два очка. Несколько лет назад я проиграл в Минске с «Сибирью», ведя со счетом 3:0? У меня идёт игра, в концовке встречи не вспоминаю предыдущие матчи.



Трудно ли совмещать должность тренера «Барыса» и сборной Казахстана? Не знаю, сложно ответить на этот вопрос. Такого опыта у меня ещё не было», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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