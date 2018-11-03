Белов: лидеры «Витязя» не забили, а от них нужны были две шайбочки

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от игры с «Куньлунем» (1:2).

«Согласен, победа «Куньлуня» заслуженная. Что касается игры нашей команды, не сказал бы, что мы играли плохо. Соперник забил в большинстве и переиграл нас на вбрасываниях. Вторая шайба была так заброшена, и в итоге они победили.



Проблема в том, что мы перестали забивать в последнее время. Лидеры не забивают, но сегодня вот отличился Саша Никулин. В большинстве же лидеры не забили, а больше делать это некому. А с одной шайбой очень сложно выиграть. Работаем в этом направлении, пытаемся использовать резерв. Но пока остальные не будут забивать, нам будет сложно.



У нас есть три звена, но сегодня забило четвёртое. А от лидеров одна-две шайбочки нужны были. И результат был бы другим. Вот сегодня лидеры не забили. Это наш резерв, потому что всё время только обороняться — сложно. Соперник заставляет ошибаться, разыгрывает в большинстве. В прошлой игре мы не пропустили, а сегодня пропустили. Одна шайба, и результат 1:2», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.