Никулин: уступили в движении, и это странно, ведь у нас было два дня отдыха

Форвард «Витязя» Александр Никулин определил причины поражения его команды от «Куньлуня» (1:2).



«Провели очередную невзрачную игру в нападении. Мало забиваем, поэтому и проиграли. Уступили сегодня в движении, и это очень странно, ведь у нас было два дня отдыха. Не идёт игра в большинстве, надо над ней работать. Вроде тренируем её, но пока не получается. Уже сколько игр создаём-создаём — но не получается забить. Надо проработать этот момент, ведь когда-то прорвёт.

Разговоры с арбитрами в конце игры? Там просто за восемь секунд до конца было удаление. К матчу с «Локомотивом» будем готовиться как всегда: разбирать соперника и играть в хоккей», — передаёт слова Никулина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.