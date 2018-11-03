Билялетдинов: «Ак Барс» действовал хорошо, но глупое удаление перевернуло игру

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (2:3 Б). В ходе матча казанцы выигрывали с разницей в две шайбы, но соперник сравнял счёт, а затем оказался сильнее в серии буллитов.



«Я считаю, что команда действовала хорошо до глупого удаления, которое перевернуло игру. Затем мы старались действовать так же, как изначально. К сожалению, не получилось. Сейв Макарова оказал более сильное влияние на исход матча? Это для вас. Для нас иначе», — приводит слова специалиста официальный сайт казанского клуба.



Во втором периоде при счёте 2:0 защитник «Ак Барса» Андрей Педан получил две минуты штрафа за подножку. Это удаление реализовал форвард «волков» Юусо Пуустинен.

Посмотреть видео удаления Педана можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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