Падакин: хотел показать «Ак Барсу», что перешёл в лучшую команду

Капитан «Нефтехимика» Павел Падакин прокомментировал победу (3:2 Б) в матче с «Ак Барсом». В ходе сезона хоккеист переехал в Нижнекамск из Казани.



«Принципиальный матч. Во-первых, за два очка, потому что мы идём в гонке за плей-офф и нам надо закрепиться в восьмёрке. Но лично для меня принципиально было выиграть в этом матче. У нас все игроки сыграли шикарно, выиграли – все бились, и вот она, победа.



Понятное дело, у меня был особый настрой, потому что я был в «Ак Барсе», а теперь пришёл в «Нефтехимик». Хотелось показать, что я перешёл в лучшую команду, и мы это сегодня доказали, выиграв дерби.



Переломили ход игры за счёт характера. Мы плохо начали, но понимали, что отступать некуда. Команда сгруппировалась в одно целое, просто вышла и доказала, что может играть», — цитирует Падакина «Спорт Бизнес Online».

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