Ткачёв: «Ак Барс» упустил преимущество, надо избегать таких ситуаций в будущем

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился эмоциями после поражения от «Нефтехимика» (2:3 Б). В ходе татарстанского дерби казанская команда выигрывала со счётом 2:0, но не смогла удержать преимущество.



«Атмосфера на матче была хорошая. В принципе она всегда присутствует и у нас, и в Нижнекамске. Накал борьбы был серьёзный. Готовились к этому матчу. К сожалению, упустили преимущество в ходе игры. Надо избегать таких ситуаций в будущем. В целом неплохо двигались, играли. Надо реализовывать моменты, которые мы не смогли реализовать во втором периоде. Нужно было забивать», — приводит слова Ткачёва пресс-служба казанского клуба.

Проиграв в Нижнекамске, «Ак Барс» прервал победную серию из двух матчей.