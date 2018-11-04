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Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения «Далласу», у Овечкина «-2»

Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения «Далласу», у Овечкина «-2»
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Автором победной шайбы в овертайме стал Джейсон Дикинсон. В составе «Вашингтона» голом отметился Евгений Кузнецов. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин окончил матч с показателем «-2».

Российский нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут, нанёс два броска в створ ворот, заблокировал два броска и отметился голевой передачей.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» одержал пятую победу кряду, уверенно обыграв «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Эберле, Джош Бейли и Скотт Мейфилд. Голкипер хозяев Томас Грайсс оформил шат-аут, отразив 35 бросков.

Ещё в одной встрече «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Детройт Ред Уингз» (4:3) благодаря дублю Кайла Бродзяка. Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 4
0:2, 2:1, 1:0, 0:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Спецца (Смит) – 10:51 (5x5), 0:2 – Питлик – 11:01 (5x5), 1:2 – Бекстрём (Бураковски, Кемпны) – 20:38 (5x5), 1:3 – Бенн (Спецца, Ничушкин) – 30:36 (5x5), 2:3 – Коннолли (Эллер, Яшкин) – 32:31 (5x5), 3:3 – Кузнецов (Оши, Бекстрём) – 47:57 (5x4), 3:4 – Дикинсон – 63:17 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3 : 0
1:0, 0:0, 2:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Эберле (Ли, Бейли) – 07:43 (5x4), 2:0 – Нельсон (Бейли) – 55:06 (5x5), 3:0 – Мейфилд – 59:46 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 4
1:1, 1:2, 1:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Каджула (Макдэвид, Клефбом) – 00:12 (5x5), 1:1 – де ла Роуз (Нюквист, Расмуссен) – 14:52 (5x5), 1:2 – Шьяссон (Макдэвид, Ларссон) – 21:15 (6x5), 1:3 – Бродзяк (Хайра) – 34:29 (5x5), 2:3 – Декайзер (Гленденинг, Фрк) – 39:24 (5x5), 2:4 – Бродзяк (Хайра) – 48:57 (5x5), 3:4 – Бертуцци (Ларкин, Нюквист) – 58:34 (6x5)
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