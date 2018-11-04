Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC 230: CORMIER vs. LEWIS
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Сент-Луис» разгромно проиграл «Миннесоте», у Тарасенко передача

«Сент-Луис» разгромно проиграл «Миннесоте», у Тарасенко передача
Хоккей / НХЛ

«Миннесота Уайлд» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уайлд» Ник Силер, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность набрали Эрик Фер (1+1) и Джордан Гринвей (0+2).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 6 секунд, нанёс четыре броска, совершил 3 силовых приёма и отметился результативной передачей.

В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Роман Йози. Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне оформил шат-аут, отразив 26 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 : 5
1:3, 0:1, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Стаал (Силер) – 04:42 (5x5), 0:2 – Силер (Койл, Гринвей) – 05:27 (5x5), 1:2 – О'Райлли (Тарасенко, Данн) – 11:32 (5x4), 1:3 – Браун (Фер) – 18:09 (5x5), 1:4 – Дамба (Гранлунд, Гринвей) – 35:32 (5x5), 1:5 – Фер (Фолиньо, Силер) – 49:15 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1 : 0
1:0, 0:0, 0:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Йози (Эллис, Бонино) – 14:49 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент