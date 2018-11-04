Матч юниорских сборных России и Канады не был доигран из-за проблем с освещением

Хоккейный матч юниорских сборных (до 17 лет) России и Канады в красном на Мировом кубке был остановлен из-за проблем с освещением, информирует «твиттер» Федерации хоккея России.

В третьем периоде на арене «Куплекс» в канадском городе Сент-Джоне появились проблемы с освещением. Работникам стадиона их решить так и не удалось. В результате по договорённости между командами оставшиеся семь минут матча будут доиграны позже, в воскресенье (18:00 мск). На момент отключения света счёт в матче был 3:2 в пользу российских хоккеистов.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея России.

Сборная России выступает в группе В, где их соперниками также станут сборные Швеции и Финляндии.