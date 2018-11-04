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Передача Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Коламбус», у Панарина «-2»

Передача Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Коламбус», у Панарина «-2»
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась с разгромным счётом 4:1 (1:2, 1:1, 3:0) в пользу хозяев. «Лос-Анджелес» одержал четвёртую победу в сезоне.

Главным героем встречи стал форвард «Кингз» Дастин Браун, который набрал 3 (1+2) очка. По два балла за результативность набрали Микаэль Баклунд (1+1) и Джонни Годро (0+2). Единственную шайбу в составе гостей забросил Зак Веренски.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29. У форварда «Кингз» Ильи Ковальчука передача и показатель «-1».

В параллельной встрече «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Тимо Майер, который в матче оформил дубль. Защитник гостей Иван Проворов отметился передачей и закончил матч с показателем «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 1
1:0, 1:0, 2:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Иафалло (Браун, Картер) – 12:03 (5x5), 2:0 – Картер (Ковальчук, Даути) – 30:10 (5x4), 2:1 – Веренски (Дженнер, Андерсон) – 40:29 (5x5), 3:1 – Копитар (Браун, Даути) – 47:44 (4x5), 4:1 – Браун – 48:43 (бул)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 3
1:2, 1:1, 1:0, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Патрик (Конечны, Линдблом) – 00:37 (5x5), 1:1 – Майер (Гертл, Влашич) – 03:15 (5x5), 1:2 – Уил (Симмондс, Уис) – 16:40 (5x5), 2:2 – Павельски (Лабанк, Бёрнс) – 30:35 (5x4), 2:3 – Ворачек (Линдблом, Проворов) – 39:30 (5x5), 3:3 – Торнтон (Лабанк, Диллон) – 55:03 (5x5), 4:3 – Майер (Кутюр) – 60:13 (3x3)
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