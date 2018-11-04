«Монреаль» – «Тампа»: Андрей Василевский стал первой звездой матча

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась с разгромным счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу гостей.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Российский Вратарь отразил 34 броска из 35. Победа стала для него седьмой в сезоне, он делит лидерство в лиге по этому показателю с Фредериком Андерсеном из «Торонто Мэйпл Лифс».

Дубль в составе победителей оформил Стивен Стэмкос. Трижды ассистировал партнёрам защитник «Тампы» Антон Строльман. Форвард гостей Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Единственную шайбу в составе «Монреаля» забросил Макс Доми.