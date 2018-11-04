Эрик Стаал стал шестым действующим игроком НХЛ, забросившим 400 шайб в лиге

«Миннесота Уайлд» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Счёт в матче на пятой минуте первого периода открыл нападающий «Уайлд» Эрик Стаал, для которого этот гол стал 400-м за карьеру в лиге. Стаал стал шестым действующим игроком НХЛ, забросившим 400 шайб в лиге. Ранее эту отметку разменяли Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Патрик Марло («Торонто Мэйпл Лифс, Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») и продолжающий восстановление от травмы Мариан Габорик из «Оттавы Сенаторз».

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.