Микко Коскинен имеет стопроцентный показатель побед в этом сезоне НХЛ

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Детройт Ред Уингз» (4:3) благодаря дублю Кайла Бродзяка. Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами.

Одним из главных героев встречи стал финский вратарь «нефтяников» Микко Коскинен. Бывший голкипер СКА отразил 23 броска по воротам и снова ушёл со льда непобеждённым. В этом сезоне Коскинен выиграл три матча из трёх при коэффициенте надёжности 2,01 и проценте отражённых бросков 93,5.

На протяжении последних трёх сезонов 29-летний голкипер выступал за петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Коскинен принял участие в 29 играх, отражая 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,57. В плей-офф финский голкипер сыграл 15 матчей, одержав победу в 10 из них.