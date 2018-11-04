Тимо Майер установил рекорд «Сан-Хосе»

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Тимо Майер, который в матче оформил дубль. Защитник гостей Иван Проворов отметился передачей и закончил матч с показателем «+1».

Благодаря победной шайбе в овертайме швейцарский форвард «Шаркс» установил клубный рекорд. Майер стал первым игроком в истории «Сан-Хосе», кому удалось забросить 11 шайб в первых 14 матчах «регулярки». Дважды в истории «акул» Патрик Марло забрасывал по 10 шайб на аналогичном отрезке чемпионата.

Видео победного броска Майера также можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.