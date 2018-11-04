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Итоги дня НХЛ для россиян: 34 сейва Василевского, конец серии Малкина

Итоги дня НХЛ для россиян: 34 сейва Василевского, конец серии Малкина
Хоккей / НХЛ

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеиста.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил матч без набранных очков. Его результативная серия оборвалась на отметке в девять матчей. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29. У форварда «Кингз» Ильи Ковальчука передача и показатель «-1». Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 6 секунд, нанёс четыре броска, совершил три силовых приёма и отметился результативной передачей. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 34 броска из 35. Защитник Михаил Сергачёв окончил матч с показателем «-1», Никита Кучеров сделал две результативные передачи. Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут, нанёс два броска в створ ворот, заблокировал два броска и отметился голевой передачей.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»34 из 3597,14:1
Бобровский«Коламбус»25 из 2986,21:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»0+2+30200-15.26
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-2011036%19.42
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-20470100%24.28
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0-2010150%24.04
Ничушкин (н)«Даллас»0+1+10212-13.00
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+100430-16.06
А. Свечников (н)«Каролина»0+0-10121-16.18
Зыков (н)«Каролина»0+000000-04.41
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-2000111%18.09
Панарин (н)«Коламбус»0+0-20210-17.52
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+1-120000%15.53
Проворов (з)«Филадельфия»0+100212-26.48
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10050-23.38
Зайцев (з)«Торонто»0+0+20035-20.20
Ожиганов (з)«Торонто»0+0+14030-12.48
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10232-15.40
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