Итоги дня НХЛ для россиян: 34 сейва Василевского, конец серии Малкина

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеиста.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил матч без набранных очков. Его результативная серия оборвалась на отметке в девять матчей. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29. У форварда «Кингз» Ильи Ковальчука передача и показатель «-1». Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 6 секунд, нанёс четыре броска, совершил три силовых приёма и отметился результативной передачей. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 34 броска из 35. Защитник Михаил Сергачёв окончил матч с показателем «-1», Никита Кучеров сделал две результативные передачи. Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут, нанёс два броска в створ ворот, заблокировал два броска и отметился голевой передачей.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|34 из 35
|97,1
|4:1
|Бобровский
|«Коламбус»
|25 из 29
|86,2
|1:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|+3
|0
|2
|0
|0
|-
|15.26
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|0
|36%
|19.42
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|0
|4
|7
|0
|100%
|24.28
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-2
|0
|1
|0
|1
|50%
|24.04
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|2
|1
|2
|-
|13.00
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|0
|4
|3
|0
|-
|16.06
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|1
|-
|16.18
|Зыков (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|04.41
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|1
|11%
|18.09
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|-2
|0
|2
|1
|0
|-
|17.52
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|-1
|2
|0
|0
|0
|0%
|15.53
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|0
|0
|2
|1
|2
|-
|26.48
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|0
|5
|0
|-
|23.38
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+2
|0
|0
|3
|5
|-
|20.20
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|4
|0
|3
|0
|-
|12.48
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|2
|3
|2
|-
|15.40