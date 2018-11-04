Итоги дня НХЛ для россиян: 34 сейва Василевского, конец серии Малкина

Сегодня в Национальной хоккейной лиге было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 18 российских хоккеиста.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил матч без набранных очков. Его результативная серия оборвалась на отметке в девять матчей. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29. У форварда «Кингз» Ильи Ковальчука передача и показатель «-1». Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 6 секунд, нанёс четыре броска, совершил три силовых приёма и отметился результативной передачей. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 34 броска из 35. Защитник Михаил Сергачёв окончил матч с показателем «-1», Никита Кучеров сделал две результативные передачи. Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут, нанёс два броска в створ ворот, заблокировал два броска и отметился голевой передачей.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 34 из 35 97,1 4:1 Бобровский «Коламбус» 25 из 29 86,2 1:4