КХЛ дисквалифицировала Алекса Гранта на три матча

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника «Йокерита» Алекса Гранта на три матча, информирует официальный сайт лиги.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Металлург» — «Йокерит» (время – 50:49). На основании представленных материалов принято решение оставить без изменения наказание, наложенное на защитника «Йокерита» Алекса Гранта по п. 1.33. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении КХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Без Гранта подопечные Лаури Марьямяки проведут три матча регулярного чемпионата: один — с ЦСКА и два — с «Северсталью».