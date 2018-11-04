Прайс: Василевский — большой, атлетичный вратарь, который никогда не сдаётся

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс после поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру коллеги по амплуа — вратаря «Тампы» Андрея Василевского.

«Василевский — большой, атлетичный вратарь, который никогда не сдается. Они умело выпихивают соперников от ворот, так что, если ты хочешь пробить такого голкипера, надо закрывать ему обзор и наносить отличные броски. Ну и сегодня он очень хорошо играл», — цитирует Прайса официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Российский вратарь отразил 34 броска из 35. Победа стала для него седьмой в сезоне, он делит лидерство в лиге по этому показателю с Фредериком Андерсеном из «Торонто Мэйпл Лифс».