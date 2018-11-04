В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Детройт Ред Уингз» (4:3) благодаря дублю Кайла Бродзяка.

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. Благодаря этому капитан «нефтяников» достиг отметки в 20 набранных очков. Для этого Коннору понадобилось провести всего 13 игр. Коннор Макдэвид повторил достижение Марка Мессье и Яри Курри, которые 29 лет назад стали последними игроками в клубной истории с подобным достижением.

В этом сезоне 21-летний нападающий забросил девять шайб и сделал 12 результативных передач в 13 матчах при показателе полезности «+5». В среднем за матч канадский форвард проводит на льду 22 минуты 38 секунд.