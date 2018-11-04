Купер: Василевский постепенно приходит в себя, обретает форму стартёра

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» (4:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Игра Василевского? Андрей постепенно приходит в себя, обретает форму стартёра. В прошлом году для него было непривычно сыграть 60 матчей за сезон, теперь это станет для него нормой. Ему приходится выдерживать противостояние с Прайсом, Лундквистом, Ринне, и он может обыгрывать любого из них. Это приятно видеть.

Гол Стэмкоса? Когда у вас есть такой парень, как Стэммер, он рано или поздно начнёт забивать. Это был лишь вопрос времени», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Российский вратарь отразил 34 броска из 35. Победа стала для него седьмой в сезоне, он делит лидерство в лиге по этому показателю с Фредериком Андерсеном из «Торонто Мэйпл Лифс».