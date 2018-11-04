Итоги дня АХЛ для россиян: 4-е поражение Самсонова в шести матчах, «+3» Волкова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 14 матчей. В играх приняли участие 13 российских хоккеистов.
Голкипер «Хёрши» Илья Самсонов отразил 30 бросков, но при этом потерпел уже четвёртое поражение в шести матчах сезона. Нападающий «Сиракьюза» Александр Волков сделал результативную передачу и завершил игру с показателем полезности «+3».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Хёрши»
|30 из 34
|88,2
|1:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Щербак (н)
|«Лаваль»
|0+0
|0
|0
|0
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|0+0
|0
|2
|0
|Соколов (н)
|«Айова»
|0+0
|0
|3
|+1
|Рубцов (н)
|«Лихай Вэлли»
|0+1
|0
|1
|+2
|Фазлеев (н)
|«Лихай Вэлли»
|0+0
|0
|0
|0
|Воробьёв (н)
|«Лихай Вэлли»
|0+0
|0
|3
|+2
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|0+1
|0
|1
|+3
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|0+2
|2
|1
|+1
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0+2
|0
|2
|+1