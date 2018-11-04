Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Итоги дня АХЛ для россиян: 4-е поражение Самсонова в шести матчах, «+3» Волкова

Итоги дня АХЛ для россиян: 4-е поражение Самсонова в шести матчах, «+3» Волкова
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 14 матчей. В играх приняли участие 13 российских хоккеистов.

Голкипер «Хёрши» Илья Самсонов отразил 30 бросков, но при этом потерпел уже четвёртое поражение в шести матчах сезона. Нападающий «Сиракьюза» Александр Волков сделал результативную передачу и завершил игру с показателем полезности «+3».

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Самсонов«Хёрши»30 из 3488,21:4
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Щербак (н)«Лаваль»0+0000
Тренин (н)«Милуоки»0+0020
Соколов (н)«Айова»0+003+1
Рубцов (н)«Лихай Вэлли»0+101+2
Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»0+0000
Воробьёв (н)«Лихай Вэлли»0+003+2
Волков (н)«Сиракьюз»0+101+3
Костин (н)«Сан-Антонио»0+221+1
Гурьянов (н)«Техас»0+202+1
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент