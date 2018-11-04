Итоги дня АХЛ для россиян: 4-е поражение Самсонова в шести матчах, «+3» Волкова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно 14 матчей. В играх приняли участие 13 российских хоккеистов.

Голкипер «Хёрши» Илья Самсонов отразил 30 бросков, но при этом потерпел уже четвёртое поражение в шести матчах сезона. Нападающий «Сиракьюза» Александр Волков сделал результативную передачу и завершил игру с показателем полезности «+3».

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Самсонов «Хёрши» 30 из 34 88,2 1:4