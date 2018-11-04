Плющев: к сериям с НХЛ куда ближе шведские клубы, чем российские

Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал идею проведения выставочных матчей между клубами КХЛ и НХЛ.

«Эта идея кажется мне более интересной. Ездить по второсортным площадкам Европы — это одно, встречаться с лучшими клубами планеты, которые сегодня выступают в НХЛ, — совсем другое.



Другое дело, что мы должны быть готовы к таким сериям, чувствовать свою конкурентоспособность. Да, понятное дело, НХЛ — это не только мощная лига, но и мастерски распиаренный продукт, а сила многих клубов НХЛ прессой явно преувеличена. Поэтому нужно уметь подавать и себя, ценить свою хоккейную школу и традиции. Кстати, вот с этой точки зрения 16:0 СКА и ЦСКА в Вене, думаю, полезны. На сокрушительный пиар НХЛ мы ответили своим, австрийско-«армейским».

Всё зависит от массы нюансов — места, времени, формата льда. Наверное, по своему кадровому потенциалу «армейские» клубы сегодня на мировом уровне конкурентоспособны. Но проблема в том, что у нас таких клубов — два, а в НХЛ — десятки. Как ни воспринимай драфты НХЛ, но в определённом смысле они — барометр мирового хоккейного развития. И если судить по драфтам, то сегодня к сериям с НХЛ куда ближе шведские клубы, чем российские. Вот здесь и вижу главную проблему отечественного хоккея. И, отрезая от главной лиги страны традиционные хоккейные центры, эту проблему никак не решить», — цитирует Плющева Russia-Hockey.