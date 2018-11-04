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Н. Михайлов: в НХЛ делают акцент на молодёжи, в КХЛ ориентируются на старших

Н. Михайлов: в НХЛ делают акцент на молодёжи, в КХЛ ориентируются на старших
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Сибири» Никита Михайлов поделился впечатлениями от дебютного сезона на уровне КХЛ.

«Мы, молодые хоккеисты, должны играть без ошибок, чтобы завоевать доверие со стороны тренеров. Понятно, что ошибаются все. Но в «Сибири» нет такого, чтобы тебя выпускали на лёд только потому, что ты молодой. Своё игровое время надо зарабатывать в каждом матче и на каждой тренировке.

Такого, чтобы массово молодые хоккеисты заходили на уровень взрослых команд, наверное, никогда и не было. Тут всё зависит от личности каждого отдельного спортсмена. Как ты работал в предсезонный период, как доказал свой уровень, так тренеры и решат, будешь ты играть в КХЛ или нет.

Может быть, у нас тоже будет так, если тренеры будут больше доверять молодёжи. В НХЛ делают акцент на том, чтобы выращивать молодых игроков, чтобы они тащили команду. А у нас больше ориентируются на старших, потому что они опытнее молодых — я это по себе вижу. А там ребята больше и больше играют и постепенно, через сезон-два выстреливают, становясь звёздами», — приводят слова Михайлова «Известия».

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