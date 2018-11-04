Быков: тройка Дадонов — Барков — Панарин была бы лучшей в мире

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об игре Евгения Дадонова за «Флориду Пантерз».

«Евгений Дадонов играет в связке с Барковым, и я снимаю шляпу перед Бобом Бугнером, главным тренером «Флориды». Он хорошо просчитал и продумал, увидев это сочетание. Им бы ещё Артемия Панарина туда, и вообще получилась бы лучшая тройка в лиге. Вообще многие создают сочетания игроков даже по национальному признаку. И я рад, что Саша Овечкин в «Вашингтоне» выступает вместе с Женей Кузнецовым. Они понимают друг друга с полувзгляда.

Дадонов вернулся в НХЛ так, будто никуда не уезжал. Челябинский мальчишка! Как и Кузнецов, они из особого теста. Евгений Дадонов, с которым я работал в сборной и СКА, получил хорошее воспитание от родителей, быстро идет на контакт. И если чувствует себя комфортно, то с ним очень легко. А еще Дадонов уважает других — партнёров, свою команду, всю лигу. У него есть рабочая этика. И он снова приехал во «Флориду», где выступал за пять лет до этого. Женя укрепился как игрок, набрался уверенности. Поэтому он так хорош, идёт первым среди бомбардиров «Пантерз»», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.