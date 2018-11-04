Быков — Морису: Куликов ещё докажет свою ценность, не ставьте на нём крест

Двукратный олимпийский чемпион бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об игре Дмитрия Куликова за «Виннипег Джетс», наставником которого является Пол Морис.

«Отдельно скажу о Дмитрии Куликове, с ним я тоже работал. У него ведь была тяжёлая травма спины, когда он врезался в открытую калитку в предсезонном матче еще в «Баффало». Ходить нормально не мог. Это тяжелый стресс. Но я знаю, что Куликов гибок, как игрок, может вписаться в любую систему, исполнять любые функции. Может быть и атакующим защитником, и игроком сугубо оборонительного плана. Универсал. И я призываю главного тренера «Виннипега» не ставить крест на Куликове. Он ещё докажет свою ценность», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.

28-летний российский защитник в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие только в пяти встречах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени.