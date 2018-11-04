Плющев: мне были бы интересны вынесенные матчи КХЛ в Новокузнецке или Тольятти

Бывший наставник сборной России Владимир Плющев поделился мнением о проведении вынесенных матчей КХЛ в Вене и Таллине.



«Отечественный хоккей переживает не лучшие времена. На самых конкурентных турнирах последних лет, имею в виду чемпионаты мира, нечем похвастаться ни первой сборной, ни молодёжной, ни юниорской. Очевидно, что причина проблем наших сборных — в том числе в клубном хоккее. Только за последние годы мы ударили по ведущим школам страны — Новокузнецку, Ханты-Мансийску, Тольятти. Эти города лишились клубов КХЛ.



Поэтому лично мне были бы интересны вынесенные матчи в Новокузнецке или Тольятти, от них была бы польза всему отечественному хоккею. Именно такие города-производители нам нужно поддерживать рекламой, маркетингом, большими матчами. А от Вены с Таллином хоккейной России, будем честны, ни тепло, ни холодно», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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