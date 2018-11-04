«Трактор» — «Сочи»: форвард хозяев Губарев набрал первое очко с января 2017 года

Нападающий «Трактора» Данил Губарев отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи».



27-летний спортсмен поучаствовал в голе Ника Бэйлена, записав на свой счёт результативную передачу. Губарев набрал первое очко в КХЛ с 29 января 2017 года.

Видео гола Бэйлена можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Губарев проводит в лиге 188-й матч. В этих играх он забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач при 99 минутах штрафного времени.



Челябинская команда подошла к игре с черноморцами, одержав две победы подряд. Ранее «Трактор» обыграл «Спартак» (4:1) и «Барыс» (4:3 ОТ). Подопечные Сергея Зубова перед поездкой в Челябинск потерпели два поражения.