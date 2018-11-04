ЦСКА — «Йокерит»: Максим Шалунов вернулся в состав «армейцев»

ЦСКА на своей странице в «Твиттере» объявил состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Игра начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В состав московского клуба вернулся нападающий Максим Шалунов, пропустивший прошлый матч с «Сибирью».



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;

Блажиевский – Марченко, Калинин – Андронов – Хансен;

Нестеров – Науменков, Попов – Шалунов – Окулов;

Пашнин, Слепышев – Светлаков – Телегин.



Подопечные Игоря Никитина подходят к игре с «шутами» с победной серией из четырёх матчей. В свою очередь, финский клуб неудачно провёл две предыдущие игры в Екатеринбурге и Магнитогорске.

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