СКА с Павлом Дацюком отправился на выездной матч с ЦСКА

СКА отправился в Москву на гостевую игру с ЦСКА, сообщает пресс-служба питерского клуба.



На выезд отправились следующие игроки:



Вратари: Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг, Игорь Шестёркин;



Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Земчёнок, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Динар Хафизуллин, Патрик Херсли;



Нападающие: Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Максим Карпов, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Алексей Кручинин, Андрей Кузьменко, Олег Ли, Михаил Мальцев, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.



Нападающий Павел Дацюк включён в заявку, три предыдущих матча он пропустил из-за травмы.



Матч ЦСКА – СКА состоится завтра, 5 ноября, начало – в 17:00 мск.