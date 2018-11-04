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«Металлург» одержал домашнюю победу над «Амуром», у Кошечкина — «сухарь»

«Металлург» одержал домашнюю победу над «Амуром», у Кошечкина — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

«Металлург» встречался с «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Магнитогорске и закончилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Йозефа Яндача.

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На 5-й минуте результативным броском отметился Роман Любимов, а во втором игровом отрезке уральская команда ещё дважды заставила капитулировать голкипера дальневосточной команды Евгения Аликина. Сначала отличился Михал Булирж, а затем Николай Кулёмин реализовал численный перевес. Голкипер хозяев Василий Кошечкин отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

«Магнитка» продлила победную серию до четырёх матчей, выиграв все встречи в рамках домашней серии. Дружина Николая Борщевского уступила в третий раз подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 0
1:0, 2:0, 0:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Любимов (Матушкин) – 04:58 (5x5), 2:0 – Булирж (Бирюков, Расмуссен) – 28:12 (5x5), 3:0 – Кулёмин (Антипин, Расмуссен) – 36:27 (5x4)
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