«Металлург» одержал домашнюю победу над «Амуром», у Кошечкина — «сухарь»

«Металлург» встречался с «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Магнитогорске и закончилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Йозефа Яндача.



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На 5-й минуте результативным броском отметился Роман Любимов, а во втором игровом отрезке уральская команда ещё дважды заставила капитулировать голкипера дальневосточной команды Евгения Аликина. Сначала отличился Михал Булирж, а затем Николай Кулёмин реализовал численный перевес. Голкипер хозяев Василий Кошечкин отыграл на ноль, отразив 30 бросков.



«Магнитка» продлила победную серию до четырёх матчей, выиграв все встречи в рамках домашней серии. Дружина Николая Борщевского уступила в третий раз подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.