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«Автомобилист» оказался сильнее «Сибири», Найджел Доус набрал четыре очка

«Автомобилист» оказался сильнее «Сибири», Найджел Доус набрал четыре очка
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

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Подопечные Андрея Мартемьянова дважды оказывались в роли отыгрывающейся стороны, но оба раза находили достойный ответ. На гол Александра Шарова уральцы ответили шайбой Анатолия Голышева, а на точный бросок Романа Савченко – голом Найджела Доуса. Алексей Василевский вывел хозяев вперёд, а в третьем периоде Стефан Да Коста реализовал большинство, после того как Павел Воробей был удалён до конца игры.

«Автомобилист» одержал 25-ю победу в 26 матчах нынешнего сезона, победная серия уральцев насчитывает семь игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2018, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
4 : 2
0:1, 3:1, 1:0
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Шаров (Брюле, Комаров) – 03:37 (5x4), 1:1 – Голышев (Да Коста, Доус) – 21:27 (5x4), 1:2 – Савченко (Пешехонов, Пиганович) – 24:24 (5x5), 2:2 – Доус (Голышев) – 33:29 (5x5), 3:2 – Василевский (Доус, Рассейкин) – 36:02 (5x5), 4:2 – Да Коста (Доус, Паре) – 42:48 (5x4)
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24 победы в 25 матчах.
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