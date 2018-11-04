«Автомобилист» оказался сильнее «Сибири», Найджел Доус набрал четыре очка

«Автомобилист» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.



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Подопечные Андрея Мартемьянова дважды оказывались в роли отыгрывающейся стороны, но оба раза находили достойный ответ. На гол Александра Шарова уральцы ответили шайбой Анатолия Голышева, а на точный бросок Романа Савченко – голом Найджела Доуса. Алексей Василевский вывел хозяев вперёд, а в третьем периоде Стефан Да Коста реализовал большинство, после того как Павел Воробей был удалён до конца игры.



«Автомобилист» одержал 25-ю победу в 26 матчах нынешнего сезона, победная серия уральцев насчитывает семь игр.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.