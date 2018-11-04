Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус возглавил список бомбардиров Континентальной хоккейной лиги.
Таблица бомбардиров КХЛ
33-летний нападающий забросил шайбу и отдал три результативные передачи в домашнем матче с «Сибирью» (4:2), что позволило ему выйти на первое место в списке бомбардиров. На счету Доуса 33 (11+22) очка, он обошёл форварда СКА Никиту Гусева, у которого 30 (7+23) результативных баллов.
Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне набрал 27 (6+21) очков, его одноклубник Линус Виделль – 26 (13+13). Замыкает пятёрку бомбардиров нападающий «Барыса» Роман Старченко, забросивший 11 шайб и отдавший 15 результативных передач.
«Автомобилист» одержал 25-ю победу в нынешнем сезоне и первым из клубов КХЛ достиг отметки в 50 набранных очков.
Найджел Доус возглавил список бомбардиров КХЛ, обойдя Никиту Гусева