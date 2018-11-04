Яндач: «Металлург» прибавляет от игры к игре, команда лучше работает по системе

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал победу над «Амуром» (3:0).



«Хочу сказать большое спасибо всем игрокам нашей команды, они работали хорошо в обороне. Мы видели, как в прошлом матче «Амур» играл со СКА. Хорошо для нас, что смогли забить первый гол. Потом, думаю, в последнем периоде контролировали игру. Плюс для Васи Кошечкина, что он не получил гол. Мы довольны этим.



Могу сказать, что мы идём матч за матчем. Команда прибавляет от игры к игре. Шор и Булирж сейчас помогают команде в атаке. Когда не будет травм, когда вся команда будет в полном составе, думаю, что будем ещё сильнее. По системе сейчас лучше работаем.



Сезон ещё долгий, сложно сейчас говорить, довольны мы или не довольны. Было бы у команды на четыре очка больше, было бы вообще хорошо. С Ригой и «Сибирью» потеряли свои баллы. Если будем играть так, как в последних матчах, и без травм, то будем очки набирать стабильно», — цитирует Яндача пресс-служба «Металлурга».

«Металлург» одержал домашнюю победу над «Амуром», у Кошечкина — «сухарь»