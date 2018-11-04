Юниорская сборная России доиграла матч с канадцами, удержав победный результат

Юниорская сборная России (до 17 лет) стартовала с победы на Мировом кубке вызова, который проходит в Канаде. Подопечные Сергея Голубовича оказались сильнее одной из трёх сборных Канады – «Канады в красном», обыграв соперника со счётом 4:2.



В составе победителей результативными бросками отметились Василий Пономарёв, Павел Тютнев, Илья Рычков и Марат Хуснутдинов.



Первая часть матча прошла в ночь на 4 ноября мск, но в третьем периоде на арене «Куплекс» в канадском городе Сент-Джоне появились проблемы с освещением. Работникам стадиона их решить так и не удалось. В результате по договорённости между командами оставшиеся семь минут были доиграны вечером 4 ноября. На тот момент Россия вела со счётом 3:2.



В ночь на 6 ноября мск первый матч на канадском льду проведёт молодёжная сборная России под руководством Валерия Брагина, которой предстоит вести борьбу в рамках традиционной суперсерии.

Россия «выносила» Канаду – выключился свет. Это похоже на провокацию Канадцы всё списывают на погодные условия.