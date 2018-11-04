Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги домашнего матча с «Йокеритом» (5:0).
«Я думаю, что первый гол предопределил дальнейший ход игры. Преимущество было на нашей стороне. Ребята старались, боролись и одержали заслуженную победу. Большинство? После каждой игры можно найти много минусов, но этот компонент необходимо подтягивать.
Хватит ли сил на СКА? Каждая игра — новая жизнь. Сейчас гадать, что будет завтра, бесполезно.
1000-й матч Попова? Санька всегда был скромным человеком, он им и остаётся. Пример для молодёжи, настоящий профессионал. Попов заслуженно является одним из старожилов лиги. Поздравили его. Естественно, желаем, чтобы провёл ещё тысячу игр.
Отражает ли счёт 5:0 разницу в классе между командами? Не всегда счёт отражает реальное соотношение сил. Иногда здорово играет вратарь, иногда – ещё что-то происходит. Весна всё расставит по своим местам», — сказал Никитин на пресс-конференции после матча.
Никитин – о разгроме «Йокерита»: счёт не всегда отражает соотношение сил