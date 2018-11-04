Марьямяки: ЦСКА переиграл «Йокерит» по всем позициям

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча с ЦСКА (0:5).



«Хозяева переиграли нас по всем позициям. «Йокерит» показал худший хоккей в этом сезоне. Будем разбираться, выяснять, в чём причины такой игры. Нельзя списывать сегодняшнее поражение на травмы некоторых игроков. Мы увидели на площадке низкий уровень хоккея со стороны «Йокерита». Так играть нельзя.



Причин неудачной игры может быть огромное количество. У нас были сложные матчи, но на усталость списывать всё тоже нельзя. Будем искать причины поражения от ЦСКА.



Отражает ли счёт 5:0 соотношение сил? Не хочу обсуждать, кто как сыграл. Соперник переиграл нас по всем позициям. Будем разбираться», — сказал Марьямяки на пресс-конференции после игры.

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