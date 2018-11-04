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Борщевский: во многих матчах «Амур» играет достойно, не хватает частностей

Борщевский: во многих матчах «Амур» играет достойно, не хватает частностей
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский прокомментировал выездное поражение от «Металлурга» (0:3).

«Сегодняшняя игра у нас была четвёртой на выезде. Естественно, мы понимали, что будет тяжело. Серьёзный соперник. Здорово, что при счёте 0:3 мы не бросили играть, не развалились. Вышли на третий период, всё равно попытались навязать сопернику свою игру, создавали моменты, были шансы забить. Конечно, если бы забили, всё могло бы перевернуться. Как бы там ни было, сегодня не смогли победить. Есть определённые проблемы, над которыми будем работать.

Конечно, сейчас «Амур» находится на том месте, которым мы очень недовольны. Планируем плодотворно потрудиться во время перерыва. Во многих матчах мы показываем достойную, содержательную игру, но команде всё время не хватает каких-то частностей», — цитирует Борщевского официальный сайт «Металлурга».

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