Тарасов: «Динамо» давно не побеждало «Спартак», ощущения не из приятных

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов рассказал о подготовке команды к дерби со «Спартаком».



«Как обыграть «Спартак»? Нужно забросить больше, чем соперник. А если серьёзно, то каждый должен сыграть на максимуме возможностей. Только так и выигрываются принципиальные противостояния. Мягко скажем, давно не обыгрывали их, поэтому ощущения не из приятных. Надо биться и прикладывать все силы. Это не те матчи, где решает только тактика, выполнение тренерских установок и мастерство. Это намного больше.



Безусловно, две победы на характере добавили настроения в коллективе. Восемь дней на выезде. Четыре игры с разными и в то же время сложными соперниками, такой результат на выезде только положительно сказывается на нас», — цитирует Тарасова официальный сайт столичного клуба.

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