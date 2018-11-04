Быков: отец Баркова обращался в ФХР, но там Александром не заинтересовались

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о капитане «Флориды Пантерз» Александре Баркове.



«Что касается Баркова, то я хорошо знаю его отца, как он играл, тоже был центрфорвардом, выступал в СССР, играл за «Сибирь» и «Спартак». Его сын Саша вырос в классного игрока. Мне очень нравится этот плеймейкер. Наследник школы нашего хоккея, хотя его учили в Финляндии.



Я думаю, это упущение России, что такой талантливый парень был заигран за сборную Финляндии. Отец рассказывал, что в своё время обращался в Федерацию хоккея России, но там Александром не заинтересовались. То же самое произошло с моим сыном Андреем, который выступает за Швейцарию», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.

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