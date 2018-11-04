Рирден: «Вашингтон» находится в становлении, продолжим поиск нужных комбинаций

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден рассказал о проблемах, с которыми команда столкнулась на старте нынешнего сезона.



«Есть вполне конкретные преимущества в том, чтобы столкнуться со сложностями в начале сезона, в тот момент, когда даёшь возможность молодым игрокам показать себя в других, порой более важных ролях и посмотреть, до чего они доросли. Даже если это означает, что в обороне они будут доставлять нам определенные проблемы, особенно в матчах против звёздных форвардов, мы всё равно продолжим поиск правильных комбинаций. Вне всяких сомнений, мы продолжаем, как коллектив, находиться в становлении», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

По итогам прошлого сезона столичная команда впервые в истории стала победителем Кубка Стэнли.