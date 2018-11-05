Яндач: Величкин живёт делами команды и воспринимает всё близко к сердцу

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал о взаимоотношениях с генеральным менеджером команды Геннадием Величкиным.



«Пока мы отлично ладим с генеральным менеджером «Металлурга» Геннадием Величкиным. О его жёсткости и требовательности, кстати, мне рассказывали очень много. Конечно, требовательность в его поведении присутствует. Но при этом Величкин видит и нечто большее, чем просто голы и набранные очки. Он замечает, что хоккеисты борются, отдаются игре целиком – и в таком случае может простить некоторые недостатки.



Бывает и наоборот: после победного матча мы приходим к выводу, что далеко не всё на льду было идеально. Не буду говорить, что он только улыбается и хлопает по плечу. Случаются и неприятные разговоры, иногда даже на повышенных тонах. Но я понимаю: эмоциональность Величкина связана с тем, что он буквально живет делами команды и воспринимает всё близко к сердцу», — приводит слова Яндача официальный сайт КХЛ.

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